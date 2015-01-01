Сергей Кущенко выведет на паркет УДС «Молот» звёзд отечественного баскетбола

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Стал известен состав сборных «Матча звёзд», который состоится в Перми 22 апреля во время баскетбольного шоу в рамках Суперфинала ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

В составе сборной Пермского края выступят игроки чемпионского состава ПБК «Урал-Грейт» (чемпионы России сезонов 2000-2001 и 2001-2002 гг.): Александр Башминов, Андрей Шейко, Василий Карасёв, Томас Пачесас, Сергей Чикалкин, Михаил Михайлов, Руслан Авлеев, Алексей Пегушин, Валерий Дайнеко, Вячеслав Шушаков, Роман Двинянинов.

Им будет противостоять «Сборная друзей «КЭС-БАСКЕТ» в составе: Светланы Антиповой, Ирины Минх, Ирины Сумниковой, Вальдемараса Хомичуса, Илоны Корстин, Сергея Панова, Захара Пашутина, Никиты Моргунова, Владимира Дячка, Джо Арлаускаса и президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко. А вот Виктора Вексельберга на паркете в качестве участника матча ждать не стоит. Он планирует посетить турнир только как почётный гость...

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться