Клиент отсудил у Уральского банка реконструкции и развития более 122 тыс. руб.

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Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без изменения вынесенное ранее решение Ленинского районного суда Перми о взыскании с ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» средств в пользу клиента более 122 тыс.руб.

Речь идёт о деньгах уплаченных за предоставление банковских услуг в рамках пакета «Забота о близких/Универсальный», а также за пополнение карточного счета и уплату процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того в сумму входит компенсация морального вреда клиенту банка и штраф более 43 тыс.руб. за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Как сообщает Пермский краевой суд, в апреле 2016 года между банком и жителем Перми был заключен кредитный договор, в соответствии с которым банк предоставлял кредит в сумме 396 тыс.руб, на срок 60 месяцев под 17% годовых. В рамках данного договора клиенту был предоставлен пакет банковских услуг «Забота о близких», стоимостью 80 тыс.руб. Кроме того, истец уплатил банку страховую премию по договору страхования, и оплатил услугу пополнения карточного счета. В общей сложности он перевел банку 96 тыс.руб.

Как выяснилось позже, помимо оплаты дополнительных услуг истца обязали уплачивать проценты по кредиту на эту сумму. В связи с чем он обратился в УБРиР с претензией о возврате необоснованно присвоенных 96тыс.руб., а также начисленных и уплаченных клиентом процентов в размере 14,3 тыс.руб. Однако банк отказал клиенту в удовлетворении требований.

Изучив материалы дела, Ленинский районный суд установил факт нарушения банком прав истца как потребителя банковских услуг. Исковые требования к ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» суд счел обоснованными и подлежащими удовлетворению.