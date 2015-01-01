На баскетбольных задворках

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Фото Единая лига ВТБ

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермяки уступили ЦСКА с разницей более 60 очков — 55:116. «Парма» практически ничего не сумела противопоставить мастерству столичных баскетболистов. Единственный раз комфортная для пермяков разница в счёте была зафиксирована только в начале первой четверти, когда они уступали всего три очка 10:13. А вот в последнем отрезке поединка разница в классе уже была просто катастрофической, в нём «Парма» уже «горела» «-25» — 10:35!

Кстати, особо не повлияло на боевой настрой пермяков и присутствие на матче очень «больших» персон: главы Прикамья Максима Решетникова, президента РФБ Андрея Кириленко и президента Единой лиги ВТБ, нашего земляка Сергея Кущенко.

Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ:

— Всегда приятно возвращаться в Пермь. Особенно когда есть такой знаменательный повод — «Молот» снова принимает ЦСКА. Именно «армейцев» в Перми очень ждали болельщики, здесь всегда умели ценить хороший баскетбол, и уважать соперников. Конечно, у «Пармы» весь сезон складывается непросто, но, наверное, не совсем правильно оценивать команду только по результатам. У «Пармы» лучшая посещаемость в Единой лиги ВТБ — и это, на мой взгляд, само по себе уже победа.

Действительно, матч «Парма» — ЦСКА обновил рекорд посещаемости нынешнего сезона. За игрой лучшей команды России наблюдали 7316 болельщиков.