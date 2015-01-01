Безопасный съём При вузах Перми может появиться список добросовестных арендодателей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) создали специальный список «проверенных арендодателей», которые сдают свои квартиры студентам. База прошла тестирование с владельцами квадратных метров и родителями студентов. Теперь этот опыт планируют перенять и другие города, в том числе Пермь.

Для составления базы инициаторы проекта узнавали мнения арендаторов о каждом участнике списка, собирали отзывы, информацию о цене и готовности собственника заселить в квартире студентов. Таким образом, получилось определить не только добросовестных арендодателей, но и сформировать «чёрный список», который позволит в будущем оградить студентов от лишних хлопот.

«Мы два года составляли список арендодателей, разрабатывали механизм и сейчас можем обеспечить максимально безопасным жильём будущих и сегодняшних студентов. За это не надо доплачивать, как в случае с агентствами недвижимости, которые берут плату в размере аренды за один—два месяца», — рассказывают организаторы проекта.

В Перми инициатива УрФУ уже заинтересовала учебные заведения, общественных активистов и представителей власти, отвечающих за развитие молодёжной среды.

Станислав Швецов, председатель Молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края поддерживает идею коллег из Екатеринбурга. «Заботиться об условиях проживания студентов — важная задача университета. Чем комфортней они будут, тем выше, на мой взгляд, будет успеваемость. В Пермском крае такого списка нет, хотя потребность имеется. Я был студентом не так давно, семь лет назад, и часто сталкивался с историями, когда студенты были обмануты риелторами. В нашем регионе, как и во многих других субъектах, есть совет ректоров. Если такая инициатива будет поддержана всеми вузами, это, безусловно, пойдёт на пользу студенчеству края», — отметил Станислав Швецов.

В УрФУ, в свою очередь, готовы делиться опытом и убеждены, что учебные заведения должны заниматься этой работой, чувствуя ответственность за студентов не только в плане образования, но и в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться