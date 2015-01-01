Во имя памяти Пермякам предлагают пройти online-тест «Боевые тыловые»

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К пятилетию «Бессмертного полка» в Перми организаторы решили предложить горожанам принять участие в историко-просветительском проекте. Участникам предлагается прочитать истории из дневника подростка из далёкого 1943 года, а затем ответить на вопросы, основанные на этих историях.

«В этом году у нас маленький, но важный юбилей — 5 лет. Поэтому мы запустили новый проект «Боевые тыловые». «Полк» — это память о том поколении, о тех, кто воевал и работал в тылу. И край наш тыловой, но не менее героический. И одна из главных задач «Полка» — хранить семейную память», — рассказала Анна Отмахова, пермский координатор проекта «Бессмертный полк».

Организаторы будут ежедневно публиковать на сайте проекта боевые-тыловые.рф отрывки из дневника 17-летнего подростка Володи М., который жил в Молотове в военные годы и описывал быт города.

Володя М. — это не конкретный человек, а собирательный образ жителей Перми военных лет. Организаторы составляют рассказы на основе воспоминаний очевидцев и исторических документов.

«Цель нашего просветительского проекта-теста «Боевые тыловые» — напомнить себе и вам о том нелёгком времени, о том, чем жила наша область в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). О том, что такое глубокий тыл и был ли он на самом деле спокойным. Как учились, работали, отдыхали наши прадеды. Над чем смеялись, о чём грустили, что читали, куда ходили, о чём мечтали. Мы будем публиковать истории и воспоминания самих участников событий: тех, кого уже давно нет с нами. Их рассказы о прошлом, к счастью, успели записать родные», — рассказали организаторы проекта.

На этом же сайте 27 и 28 апреля участникам предложат пройти тест из 26 вопросов. «На них легко ответить тем, кто прочитает все истории», — пояснила Анна Отмахова. Правила участия в тесте подробно расписаны в разделе «О тесте» на сайте боевые-тыловые.рф. Помимо официального сайта проекта, подготовиться к тесту будет возможно на интернет-ресурсах движения «Бессмертный полк. Пермь» (moypolk.ru/perm), в социальной сети ВКонтакте (vk.com/polkperm).

Каждый ответивший на вопросы online-теста получит «электронный сертификат участника».

Уже сейчас на сайте опубликованы первые истории Володи М. В них подросток рассказывает о своей семье и доме. «Нам кажется, что именно бытовые истории важны для понимания и более доходчивы для людей, чем сухие сводки движения фронтов и армий. По ним лучше понимаешь весь трагизм того времени», — отметили организаторы.

Активисты проекта также подчёркивают, что многие истории опубликованы на сайте «Бессмертного полка» moypolk.ru. Здесь же все желающие могут «записать» историю своих родных в общую историю полка. Сейчас на сайте размещено больше 370 тыс. историй.

Напомним, масштабная акция «Бессмертный полк» проходит в Перми с 2013 года. С каждым годом количество участников полка растёт. Если в первый год проведения акции в шествии приняло участие 7 тыс. человек, то в прошлом году — уже более 30 тыс. В этом году организаторы также ожидают большое количество участников.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо изготовить плакат с держателем — фотографию родственника — ветерана Великой Отечественной войны. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в типографии, которые сотрудничают с «Бессмертным полком»:

— компания «УРА» (остановка «Левченко»). Адрес: ул. Левченко, 1. Телефон: 224-22-22. E-mail: n1@ura.perm.ru (в теме письма указывать «Бессмертный полк»);

— компания «Спринтер» (трамвайное кольцо ул. Горького). Адрес: ул. Горького, 18, офис 112. Телефон: 217-07-30. E-mail: m2@sprinter.perm.ru (в теме письма указывать «Бессмертный полк»);

— компания «Астер Диджитал» (угол ул. Советской и ул. Газеты «Звезда») Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5 (отдельный вход). Телефон: 206-06-86;

— компания «Северная Корона» (ДК ВОС). Адрес: ул. Краснова, 18, офис 112. Телефон: 2-86-82-96.

До 22 апреля изготовление портрета стоит 480 руб. С 22 по 30 апреля — 600 руб.

Кроме того, портрет можно изготовить самостоятельно или взять фото из семейного альбома. Никаких стандартов фотографий для участия в шествии «Бессмертного полка» не существует.

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