На ипотечную программу для работников «ПМУ» в 2016 году предприятие направило 4,6 млн руб.

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Благодаря корпоративной программе льготного ипотечного кредитования, которая действует на пермских «Минеральных удобрениях» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ»), на сегодняшний день 51 сотрудник выплачивает ипотеку при поддержке предприятия. Работодатель по данной программе компенсирует высокоэффективным работникам проценты по ипотечному кредиту. На эти цели только в 2016 году было направлено более 4,6 млн руб. Всего за время действия программы с 2008 года выплатили ипотеку и улучшили жилищные условия порядка 150 заводчан.

Участником программы ипотечного кредитования может стать работник, соответствующий следующим требованиям: имеет стаж работы не менее трёх лет, включая стаж работы в группе компаний «УРАЛХИМ», возраст до 45 лет; является эффективным работником, при этом занимает ключевую позицию или является преемником на ключевую позицию; является работником, приглашённым на ключевую позицию из другого региона; является наставником, инноватором, победителем или призёром (номинантом) научно-практической конференции молодых работников предприятия «Идеи. Инновации. Технологии», а также городских и российских научно-практических конференций. По итогам заседания жилищного комитета предприятия в апреле 2017 года в программу были приняты ещё шесть работников.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми по персоналу:

— Несмотря на сложные экономические условия в отрасли, ни одна программа социальной поддержки работников на предприятии не останавливается. В частности, и программа льготного ипотечного кредитования. Мы считаем необходимым поддержать специалистов на ключевых позициях, которые видят себя работниками «ПМУ» в долгосрочной перспективе. Важно, чтобы они чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне и могли с полной отдачей заниматься делом, которое выбрали своей профессией.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»