История в кино Пермяки увидят и обсудят события 1917 года в кино

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Киноцентр «Премьер» запустил исторический киноклуб «1917». Показы и дискуссии проводятся раз в месяц и перекликаются с событиями, произошедшими 100 лет назад.

Киноклуб «1917» — это зрительская лаборатория. Благодаря документальным фильмам, фотографиям и хроникам, которые имеются в распоряжении Пермской синематеки, зрители увидят случившееся 100 лет назад своими глазами. По замыслу организаторов, в каждой встрече участвует эксперт, с которым участники клуба смогут обсудить интересующие вопросы по теме, свою позицию и в результате дискуссии прийти к более глубокому пониманию исторических событий.

«100 лет — магическая цифра, нули которой, как окуляры, приближают к нам то время. Важная особенность задуманного киноклуба в том, что мы не будем навязывать никаких идеологий. Мы намерены исследовать 1917 год с точки зрения самих себя. Тогда, в 1917-м, это была наша страна, и сейчас это тоже наша страна. Так что изменилось? Я считаю, что 100 лет назад произошла трагедия, которая до сих пор живёт в коллективном бессознательном в виде российского невежества, хамства и неверия в свои силы», — считает режиссёр, продюсер, руководитель Пермской синематеки Павел Печёнкин.

Первая встреча состоялась 15 марта и была посвящена Февральской революции и отречению от престола императора Николая II. Зрители увидели отрывки документальных фильмов «Тайны века. Николай II. Отречение» и «Император, который знал свою судьбу».

Киноклуб будет проводиться раз в месяц в течение всего 2017 года. Следующая встреча состоится 19 апреля в 19:00. Главным экспертом встречи выступит декан историко-политологического факультета Пермского университета (ПГНИУ), доктор исторических наук, профессор Игорь Кирьянов. Вместе с ним участники киноклуба на основе фильма «Ленин: Вождь и пациент» (16+) узнают «неизвестного Ленина».

Узнать подробности, а также записаться можно на сайте www.permcinema.ru или в группе ВКонтакте.