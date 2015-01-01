Почтовый конверт к юбилею Пермские филателисты готовят выставку к 100-летию Павла Соловьёва

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В краевой столице 16 июня в ДК им. Гагарина откроется Всероссийская выставка почтовых коллекций «Авиация и космонавтика». Она будет приурочена к 100-летию со дня рождения выдающегося советского и российского конструктора авиационных двигателей, почётного гражданина Перми Павла Соловьёва.

К выставке будет выпущен почтовый конверт, посвящённый нашему земляку и штемпель специального гашения. В день её открытия пройдёт День коллекционеров, где каждый желающий сможет узнать о коллекционировании марок и открыток, продемонстрировать свою коллекцию, обменяться с другими посетителями выставки.

В рамках подготовки к выставке уже сегодня Пермское городское общество филателистов организовало выставку почтовых коллекций на тему покорения воздушного пространства и космических просторов. В Пермском планетарии весь апрель можно познакомиться с коллекциями на темы «Законы космоса», «Комета Галлея», «Дети рисуют космос», «Собаки в космосе», «Космос на спичечных этикетках». Здесь представлены редкие почтовые марки и конверты на космическую тематику.

Ещё одна выставочная экспозиция сейчас работает в гимназии №4 им. братьев Каменских, где можно увидеть коллекции «День космонавтики», «Великая Отечественная война», «Лети, мой конь». Последнюю коллекцию оформила 11-летняя Аня Чудинова.

Специально ко Дню космонавтики пермские филателисты издали почтовые открытки с космонавтами Юрием Гагариным и Виктором Савиных, который учился в Перми, а также с пермскими авиаконструкторами Аркадием Швецовым и Павлом Соловьёвым.

Выставка «Авиация и космонавтика» будет проводиться в рамках реализации проекта — победителя XIX городского конкурса социальных проектов «Город — это мы» при поддержке администрации Перми и АО «Авиадвигатель».