Прокуратура нашла больше 1,6 тыс. нарушений в школьных столовых

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщает прокуратура Пермского края, в связи с массовыми отравлениями в одной из школ города Верещагино была инициирована проверка всех школьных столовых в Прикамье. Всего было проверено 748 школ и выявлено более 1,6 тыс. нарушений.

В основном, это нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, когда планировочные решения не соответствовали требованиям санитарных норм, а расстановка оборудования не исключала встречные потоки сырой и готовой продукции, грязной и чистой посуды. В школьных столовых отсутствовали локальные вытяжные системы от источников выделения повышенной влаги, тепла. Была выявлена нехватка холодильного оборудования, контрольных термометров. Руководителями образовательных организаций допускались нарушения по согласованию примерного меню. Не всеми образовательными организациями края соблюдались физиологические нормы питания, допускались факты занижения норм выхода готовых блюд, несоответствия фактического рациона питания примерному меню, введения в рацион питания запрещённых продуктов, а также несогласованных с Роспотребнадзором блюд, нарушения при отборе и хранении суточных проб при организации питьевого режима.

По итогам проверки внесено 365 представлений, 324 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (на рассмотрении — 121 представление), опротестовано пять незаконных актов, вынесено 275 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться