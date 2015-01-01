Долгострой с Есениным снесут в течение трёх месяцев

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Фото: Администратор

newsko.ru

Компания ООО «Экоинвест», являющаяся собственником участка на перекрёстке ул. Куйбышева и Луначарского в Перми, где и расположен долгострой с портретом Есенина, приступила к подготовительным работам по сносу здания. По словам директора «Экоинвеста» Дмитрия Вдовина, снос здания завершится к июлю 2017 года.

Что касается дальнейших планов по использованию этого участка, Дмитрий Вдовин пояснил, что строительства на этом участке компания вести не будет.

Напомним, долгострой появился ещё в 80-х годах, когда планировалось что здание станет новым корпусом Пермской государственной медицинской академии. Однако в 90-е годы стройка приостановилась из-за проблем с финансированием.

«Ранее этот участок площадью 1,1424 га находился в федеральной собственности, но в 2011 году был продан с аукциона бизнесмену Станиславу Господарову за 94 млн руб. Позже участок перешёл в собственность ООО «Экоинвест», — сообщают в администрации Перми.

В 2009 году пермский стрит-арт художник Александром Жунёвым нарисовал на долгострое портрет Сергея Есенина .

По словам Жунёва, сегодня руководство «Экоинвест» предлагает спасти портрет Есенина (аккуратно снять плитки с рисунком), но художник считает, что проще и быстрее создать новый портрет, чем сейчас переносить прежний.