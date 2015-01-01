12 апреля на ПЗСП стартует акция «Космическая скидка»

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С 12 апреля по 31 мая пермяки могут приобрести три последних коттеджа в посёлке «Вернисаж» со скидкой 1 млн руб. каждый.

«Мы предлагаем воспользоваться акцией тем горожанам, которые уже интересовались покупкой дома в «Вернисаже», но отложили её по финансовым причинам, либо тем, кто сейчас задумался о возможности приобретения жилья за городом. С 12 апреля по 31 мая включительно вы можете стать хозяином одного из трёх последних коттеджей, каждый из которых уникален по своему проекту, оформлению и дизайну», — рассказывают в отделе маркетинга ПЗСП.

Так, на улице художника Субботина-Пермяка хозяев ждут два дома: №№20 и 23.

Дом №20 интересен тем, что выполнен по проекту «Эдна». Его площадь составляет 175 кв. м, в нём размещены четыре комнаты. Коттедж понравится ценителям красивых архитектурных форм и уютных комнат. В доме легко могут быть применены любые дизайнерские решения как при отделке, так и при наполнении мебелью и интерьером. Цена с учётом скидки составит 7 млн 775 тыс. руб.

Дом №23 по этой же улице отличается тем, что продаётся с отделкой под чистовую. Он выполнен по проекту Italy — в стиле модерн. Его площадь составляет 186 кв. м, в нём также расположены четыре комнаты. Здание выделяется за счёт удобной входной зоны под навесом и карнизов, защищающих фасад от осадков. Благодаря большим окнам внутри создаётся ощущение огромного пространства и обилия воздуха. В доме установлены также металлические двери, радиаторы отопления. С учётом скидки он будет стоить 7 млн 930 тыс. руб.

А коттедж по адресу ул. Малевича, 14 примечателен чистовой отделкой по дизайнерскому проекту. Площадь дома — 153 кв. м, а на двух этажах размещены целых пять комнат. В здании проведены все коммуникации, установлена сантехника, из отделки — плитка, ламинат, обои. Коттедж требует минимальных затрат на содержание и идеально подходит для семьи из трёх-четырёх человек. В полногабаритном доме удачно сочетаются практичность, комфорт и цена, которая во время проведения акции составит 9 млн руб.

Увидеть планы этажей и фотографии коттеджей можно на сайте компании ПЗСП — http://pzsp.ru.

Узнать более подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону (342) 299-45-47.

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