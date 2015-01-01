В Перми началась комплексная весенняя уборка

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Фото: Константин Долгановский

Глава Перми Дмитрий Самойлов утвердил план весеннего благоустройства, в котором чётко распределены зоны ответственности подрядных организаций, управляющих компаний, предприятий, магазинов, объектов общепита. С 10 апреля весенняя уборка началась во всех районах города.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, подрядные организации приступили к чистке и мойке остановочных павильонов, пешеходных ограждений, дорожных знаков, уборке прилотковой зоны дорог, тротуаров, пешеходных дорожек.

На данный момент приведены в порядок ограждения на транспортной развязке «Гознак» в Индустриальном районе, в Кировском районе почищено ограждение на ул. Светлогорская, в Мотовилихинском районе началось мытьё ограждений на Северной дамбе. Уличные пылесосы вышли на уборку улиц в Свердловском и Дзержинском районах.

Управляющие компании обязаны убрать скопившийся за зиму мусор во дворах, привести в порядок малые архитектурные формы. Хозяйствующие субъекты также должны активизировать уборку своих прилегающих территорий.

Контрольный объезд главы Перми Дмитрия Самойлова состоится уже на этой неделе, он пройдёт по территории Ленинского района, где будут сосредоточено празднование 1 и 9 Мая. Все нарушения будут зафиксированы под протокол, в случае необходимости материалы будут вынесены на рассмотрение административных комиссий.

Помимо этого в Перми продолжаются профилактические работы на дорогах с помощью литого асфальта. Такой ремонт проводился во всех районах города. Например, в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов, улицах Качалова, Стахановская, Чайковского, в Кировском районе на улицах Светлогорская (путепровод), Автозаводская, Панфилова и другие. Всего же в этом году с помощью литого асфальта было отремонтировано более 3 тыс. кв. м дорог.

Источник — администрация Перми



