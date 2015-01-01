На «Азоте» стартовала ремонтная кампания

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стартовала ежегодная ремонтная кампания, на которую направлено 1,3 млрд руб. Капитальные ремонты проводятся в ключевых цехах предприятия.

В 2017 году в период остановочных ремонтов по традиции будут проведены масштабные работы по капитальному ремонту основного оборудования, а также реконструкция и модернизация оборудования цехов в рамках капитальных вложений. На реализацию проектов плана капитальных вложений и ремонтов в 2017 году предприятие направит 1 385 млн руб.

Ремонтная кампания стартует 10 апреля в цехе по производству аммиака 1А, 17 апреля работы начнутся в цехе карбамида. В мае остановочный ремонт будет проведен в цехе по производству аммиака 1Б и в цехе гранулированной аммиачной селитры 3А.

В 1А ремонты продлятся 21 день. За это время будет проведена замена катализатора НТК в поз.117, а также выполнены плановые ремонты паровых трубопроводов и ёмкостного оборудования, ревизия предохранительных клапанов и запорной арматуры. Такие же работы пройдут в цехе карбамида, на их реализацию запланировано 11 дней. Проведение остановочного ремонта сопровождается экспертизой промышленной безопасности оборудования цехов. Регулярное проведение этих мероприятий обеспечивает надёжность и бесперебойность работы цехов.

В рамках остановочного ремонта в цехе аммиака 1Б помимо регулярных профилактических работ на трубопроводах и арматуре будет проведена замена поз.604 — аппарата воздушного охлаждения. В результате это позволит повысить надёжность и бесперебойность работы цеха и увеличить выработку продукции при высоком температурном режиме в летний период.

Николай Ковалевский, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— К капитальным ремонтам этого года «Азот» готов на 100%. Специалисты технических служб предприятия будут задействованы по максимуму. Высокий профессиональный уровень работники данных служб доказывали неоднократно. Уверены, что и в этом году с капитальным ремонтом они справятся «на отлично».

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники