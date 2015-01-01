Учёные ПГНИУ создали не выделяющий супертоксиканты пенопласт

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Учёные химического факультета и Естественнонаучного института ПГНИУ создали самозатухающий пенопласт, который не выделяет супертоксиканты, способные привести к массовой гибели людей.

Над созданием технологии три года работали химики и геологи Пермского университета совместно с коллегами из малого инновационного предприятия «Природоохранные технологии».

Пенополистирол, больше известный как пенопласт, является одним из самых распространённых теплоизоляционных материалов в строительстве. Под общим наименованием «пенополистирол» выпускают обычно материал, который не является химически чистым полистиролом. Для снижения горючести в него добавляют химические вещества — так называемые антипирены.

«Горит такой материал хуже. Но в случае пожара из добавок выделяются в числе прочих веществ супертоксиканты, которые способны приводить к массовому поражению людей, попавших в зону задымления. Например, из определённых видов технического пенопласта может выделяться боевое отравляющее вещество, известное как фосген», — говорит заместитель директора Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

В разработке ученых Пермского университета токсичные галогенсодержащие вещества, которые при горении приводят к летальному исходу, «блокируются» смесью гидроксида магния и карбоната кальция в количестве 3-6%.

«При поиске добавок нам пригодились наблюдения за горящими угольными отвалами Кизеловского бассейна, где мы видели, какие природные соединения ускоряют или замедляют этот процесс. Затем мы провели ряд инструментальных исследований различных видов пенопласта с помощью прибора синхронного термического анализа. Итогом стало создание материала нового поколения, который за счёт специальных добавок в своём составе затухает при пожарах самостоятельно», — поясняет учёный ПГНИУ.

Самозатухающий пенопласт сможет в будущем стать базой для массового производства безопасных строительных материалов, считают эксперты. Изобретение нового материала стало результатом гранта по проекту «Разработка безопасных теплоизоляционных материалов». Исследования были выполнены при поддержке правительства Пермского края.

Данная разработка была запатентована и включена Роспатентом в список перспективных изобретений 2016 года как имеющая высокий технический уровень в сравнении с мировыми аналогами.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

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