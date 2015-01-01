Видный экспонат в Перми: Сергей Шнуров проверил интернет и пермяков на прочность

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Социальные сети жителей Перми заполнил «Ленинград». Почти 30 тысяч фотографий и видео отправили пермяки с концерта знаменитой группировки во главе с Сергеем Шнуровым. Количество звонков составило 6,5 тысяч, что в три раза выше обычных показателей.

Всего за два часа концерта зрители скачали свыше 100 ГБ трафика. Максимальная скорость передачи данных достигала 95 Мбит/с. Это означает что самое известное видео группировки Ленинград — «Экспонат» в Full HD качестве, можно было скачать всего за пару секунд.

Над комфортным серфингом в глобальной сети трудились специалисты официального телеком-партнёра юбилейного тура — компании «МегаФон» и полностью оправдали слоган «МегаФон»: «Даёшь интернет! Даёшь самый быстрый». Для достижения высоких скоростей было модернизировано оборудование и увеличена ёмкость и устойчивость сети в месте проведения концерта СК «Сухарева», где поклонники свободно делились эмоциями в режиме онлайн.

Пермь стала первым городом тура, где посетители концерта смогли «подключиться» к возможности увидеть тур «изнутри» с помощью современных технологий — панорамное видео 360° из специально созданной интерактивной цифровой платформы тура «Бенефис». А ещё стать участниками весёлых фотозон «Интернет в постель», «С МегаФоном на лабутенах» и «Когда себе я вставлю симки».

Пётр Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон»:

— Выбор одной из самых популярных и актуальных групп России обусловлен тем, что «МегаФон» всегда внимательно следит за интересами своих абонентов и старается максимально им соответствовать. А возможность поделиться эмоциями с друзьями и близкими прямо с концерта любимой группы подарил скоростной мобильный интернет 4G.

Группа «Ленинград» вернётся на Урал этой осенью с концертами в Екатеринбурге и Тюмени.

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