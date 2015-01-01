Росавтодор одобрил софинансирование строительства Восточного обхода Перми

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Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) будет участвовать в софинансировании первых трёх региональных дорожных объектов в рамках государственно-частного партнёрства, пишет ТАСС.

В частности, в пятницу, 7 апреля, на заседании правительственной комиссии по транспорту вопрос предоставления федеральной поддержки уже обсуждался.

В числе заявленных проектов значится и Восточный обход Перми.

Реализовываться эти проекты будут по схеме трёхстороннего финансирования, за счёт средств федерального дорожного фонда, из регионального бюджета и частных вложений, которые составят не менее 15% от общей суммы затрат.

Напомним, пермские краевые власти планируют получить на строительство Восточного обхода Перми на трассе Пермь-Березники с мостом через реку Чусовая с общей суммой финансирования 9 млрд руб. Размер частных инвестиций в пермском проекте составит 3 млрд руб. Общая сумма строительства оценивается в 13 млрд руб.

Строительство должно завершиться к 2021 году.