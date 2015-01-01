Впервые на выборах в Прикамье применили QR-код

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9 апреля 2017 года в пяти муниципальных районах Пермского края прошли дополнительные выборы: депутатов Земских Собраний Частинского и Ильинского муниципальных районов; депутатов Советов депутатов Неволинского и Сергинского сельских поселений Кунгурского района; депутатов Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очерского муниципального района; депутатов Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района.

Особенностью проведения голосования на этих выборах стало использование QR-кода на итоговых протоколах УИК. Данная технология имеет множество преимуществ в её использовании. Так, она позволяет не только исключить ошибки при составлении самого итогового протокола в УИК, но и не допустить их при введении данных протоколов в систему ГАС «Выборы».

При использовании технологии QR-кода в итоговых протоколах УИК значительно уменьшается время на подведение итогов голосования по выборам, так как при сохранении всей процедуры контроля за процессом ввода данных и проверки контрольных соотношений, данные считываются с кода автоматически.

При этом осуществить чтение данных может каждый — достаточно иметь на смартфоне или компьютере любую бесплатную программу по считыванию QR-кода. В расшифрованных данных будут записаны номера строк и количественные показатели по каждой из них, в строгом соответствии с протоколом.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Вчера мы протестировали технологию QR-кода. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени 9 апреля 2017 года, и уже в 21.16 в системе ГАС «Выборы» появились первые данные итоговых протоколов, благодаря значительному сокращению времени на их обработку. Повсеместно эта технология будет использоваться уже на губернаторских выборах 10 сентября 2017 года.

Источник — пресс-служба избирательной комиссии Пермского края