В Перми стартовал марафон «От Атлантики до Тихого океана»

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7 апреля в Перми состоялось открытие третьего панъевропейского фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана».

Он проходит под эгидой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также под патронажем Юнеско.

Руководителем проекта является координатор «Евразийского диалога» и заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

Маршрут стартовавшего в Перми фестиваля охватит несколько стран. В частности, события панъевропейского марафона пройдут в Португалии, Финляндии на Кипре. Завершится всё 21 апреля во Владивостоке. На каждой остановке в маршруте фестиваля будет яркая и насыщенная программа: круглые столы, конференции, концерты и выставке.

Так, в Перми рамках открытия фестиваля прошёл круглый стол «Культура за зелёную планету. Взгляд с Урала» и яркое театрализованное представление с участием Пермского государственного института культуры .

Панъевропейский фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океана» создан для того, чтобы установить конструктивные отношения между странами Евразии.

«Мы всегда рады новым друзьям этого подлинно общественного международного движения за большую Европу без разделительных линий, за неразрывность культурного пространства Евразии, за уважительный и конструктивный диалог цивилизаций», — говорит Андрей Климов.





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