Единороссы получили большинство мандатов на дополнительных выборах в Прикамье

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В воскресенье, 9 апреля, в пяти муниципалитетах Пермского края состоялись дополнительные выборы депутатов в представительных органах.

В частности, в Земское Собрание Ильинского района шестого созыва по одномандатному округу №7, куда прошёл кандидат от «Единой России». Всего здесь замещался один мандат.

В Земском Собрании Частинского района также замещался один мандат, который получил кандидат от «Единой России».

В Кунгурском районе состоялись дополнительные выборы в Советы депутатов Неволинского и Сергинского сельских поселений — по четыре мандата в каждом. В итоге пять представителей «Единой России» победили на выборах.

Три мандата замещались в Уинском районе, в Совете депутатов Ломовского сельского поселения. По итогам голосования депутатами избраны трое партийцев.

В Очёрском районе было замещено четыре мандата в Совете депутатов Спешковского сельского поселения. По итогам выборов три единоросса одержали победу.

Таким образом, на прошедших дополнительных выборах единороссы получили 13 из 17 мандатов.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края