В Прикамье пройдёт единый день приема предпринимателей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По распоряжению врио губернатора Пермского края Максим Решетникова единый день приёма предпринимателей состоится 24 мая 2017 года

Единый день приема предпринимателей — уникальное событие не только для региона, но и для России. Цель мероприятия — повышение эффективности и оперативности работы исполнительных органов государственной и муниципальной власти Пермского края в решении вопросов предпринимательства, отмечают в краевом Минпромторге.

Сегодня каждый третий житель Прикамья занят в сфере малого и среднего бизнеса. В регионе действует более 100 тысяч субъектов предпринимательства, на их долю приходится почти треть всего объема товаров и услуг. По выручке малых и средних предприятий Пермский край занимает 4 место в ПФО.

Для краевых властей развитие малого бизнеса — одно из приоритетных направлений, объем его финансирования из бюджетов всех уровней превышает 730 млн рублей. Сегодня в 37 территориях региона действуют центры поддержки предпринимательства, где идет обучение и предоставляются услуги бесплатного консалтинга. За последние годы в этой сфере было создано почти 4 тыс. рабочих мест.

Глава Прикамья Максим Решетников отмечает, что в рамках поддержки предпринимательства важной задачей является снижение административных барьеров. Один из механизмов ее решения — организация и проведение Единого дня приема предпринимателей, в ходе которого каждый бизнесмен может обратиться с любым вопросом к заместителям председателя краевого Правительства, руководителям исполнительных органов государственной власти, главам муниципальных районов и руководителям департаментов районных и городских администраций. В ходе проведения приема будут выявлены основные проблемы взаимодействия бизнесменов и исполнительной власти, а также разработаны предложения по повышению эффективности сотрудничества.

Приём предпринимателей будет осуществляться в администрациях муниципальных районов( городских округов) и сельских поселений, попасть на него они смогут как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди