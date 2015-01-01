Пермский край обеспечивает себя мясом на 50%

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За прошлый год в Пермском крае объём собственного производства говядины и свинины составил 109 тысяч тонн, что удовлетворяет потребность региона только на 50%. Такие данные привёл депутатам рабочей группы по развитию сельского хозяйства и.о. минсельхоза Александр Козюков. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

При этом дефицит также наблюдается в производстве молока и овощей. Так, Пермский край обеспечил себя овощами только на 75%, тогда как показатель производственной безопасности региона предполагает обеспечение в размере не менее 80%. Однако Александр Козюков отметил, что показатели выполняются по производству яйц и мяса птицы.

По итогам прошедшего года валовая продукция сельского хозяйства составила 45,9 млрд рублей, из них 60% приходится на животноводство и 40% — на растениеводство. Как отметил глава министерства, по отношению к показателю 2015 года произошло небольшое снижение, главной причиной которой стала засуха в южных районах края. При этом целевые показатели краевой госпрограммы были выполнены. Выручка от реализации продуктов сельскохозяйственной отрасли региона составила порядка 21,2 млрд рублей.



Напомним, на поддержку сельского хозяйства Пермского края в 2017 году из бюджетов всех уровней планируется направить 3,15 млрд рублей, из низ порядка 1,22 млрд рублей — федеральные средства. На поддержку животноводства выделено свыше 1,9 миллиардов рублей, растениеводства — почти 680 млн, малых форм хозяйствования — 285 млн, устойчивого развития сельских территорий — 201,3 млн рублей (в том числе водоснабжение и газификация) и 37 млн рублей — на лизинговые услуги.