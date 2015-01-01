Пермяков проверят на депрессивность

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Сегодня, 7 апреля в Пермском краевом центре медицинской профилактики пройдёт день открытых дверей посвященный борьбе с депрессией.

Все участники акции «Депрессия: давай поговорим» смогут пройти тест на выявление признаков заболевания а также получить консультацию клинического психолога. Такой акцией в Пермском краевом центре медицинской профилактики отмечают Всемирный день здоровья.

Депрессия — распространенное психическое расстройство, от которого страдают люди всех возрастных и социальных групп во всех странах мира. Эта болезнь причиняет душевные страдания, негативно отражается на способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи, в тяжелых случаях депрессия может стать причиной самоубийства.

В Перми первой «остановкой» акции «Депрессия: давай поговорим» стала Администрация города, где акция прошла 30 марта. Сотрудники администрации города Перми прошли обследование состояния здоровья, тестирование на выявление признаков депрессии, посетили консультацию клинического психолога, а также получили наглядные информационные материалы.

«Современный человек трудоспособного возраста живет в состоянии постоянного стресса, а депрессия становиться все более распространенным явлением. К сожалению, нередко имеющиеся в обществе негативные стереотипы, связанные с психическими заболеваниями, препятствуют людям обращаться к врачам за профессиональной помощью, что часто усугубляет ситуацию, — рассказывает главный врач ГБУЗ Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова.

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