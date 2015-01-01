Международный пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 35%

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За первый квартал 2017 года аэропорт «Пермь» обслужил более 250 тыс. человек, что на 8,5% больше чем за аналогичный период 2016 года. При этом увеличился пассажиропоток, как на внутренних (+6,9%), так и внешних рейсах (+34,7%).

Московское направление составило 82,6% пассажиропотока от всех внутренних перелётов. За первый квартал 2017 года количество пассажиров по этому направлению увеличилось на 4%, тогда как пассажиропоток авиалинии Пермь-Санкт-Петербург снизился на 3,8%.

Самый значительный рост пассажиропотока на 1061% зафиксирован на южном направлении Пермь-Сочи, где с января по март перелёты совершили 9277 человек, в 2016 году за аналогичный период их число было значительно меньше — 798 человек.