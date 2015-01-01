«РБК Пермь» приглашает обсудить вопросы автоматизации бизнеса В Перми разберутся, как повысить доходность предприятия за счет автоматизации бизнеса и консьюмеризации

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«РБК Пермь» соберёт управленцев и IT-специалистов на бизнес-бранч. В рамках бранча будут обсуждаться вопросы внедрения систем автоматизации и эффективной оптимизации бизнес-процессов.

По мнению экспертов «РБК Пермь», предприятия часто приобретают различные IT-решения, детально не вникая в нюансы работы программного обеспечения, не используют по максимуму все возможности решений для автоматизации бизнеса. Соответственно, изменений доходности и повышения производительности не происходит, затраченные средства не окупают себя, в лучшем случаем просто систематизируют работу компании, но не ведут к увеличению капитализации.

В рамках сессии предполагается ответить на вопрос: «В каких случаях реально повысить доходность предприятия за счет автоматизации бизнеса и консьюмеризации и как?»

Экспертами в обсуждении выступят Дмитрий Гребенщиков, заместитель управляющего директора «Диасофт Платформа», (Москва), Дмитрий Логинов, директор пермского филиала MANGO TELECOM и Павел Рябов, евангелист компании «Мегаплан» в Перми.

Также будут обсуждаться вопросы создания российских платформ автоматизации процессов, случаи применения санкций на использование нелегальных «санкционных» продуктов в IT, эксперты расскажут, как работать с реестром отечественного программного обеспечения, как выбрать CRM-систему для своей компании и максимально результативно её использовать и многое другое.

Встреча для руководителей и собственников бизнеса состоится 13 апреля 2017 года в конференц-холл Green Plaza на 18 этаже, начало в 13-00.

Подробная программа мероприятия — страница 1, страница 2.

Регистрация открыта до 12 апреля.

Официальный партнер — банк ВТБ-24.

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