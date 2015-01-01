Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 7 по 14 апреля

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Новая неделя не даст пермякам заскучать. В Органном зале пройдёт вечер камерной музыки, пермяков приглашают в музей — на лекцию о путешествиях — и на праздник в Соликамск. Открывается целый шквал выставок, состоится премьера голливудского блокбастера. Но самым ярким событием станет празднование Дня космонавтики. Хотя, может быть, кто-то сочтёт таковым Тотальный диктант?

Yuri's Night (6+) — международная некоммерческая инициатива празднования 12 апреля, дня первого полёта человека в космос. Её цель — популяризация научных знаний о космосе, космонавтике и технологиях освоения космоса.

В этот день в 18:00 состоится лекция преподавателя кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилла Циберкина «Краткая история астрономии и обзор новейших открытий в астрофизике». В 19:00 пройдёт открытая лекция астронома, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина «Верхом на комете». В 20:30 начнётся indie-pop вечеринка с Liza & Kay (Германия) и Delta Omega (Пермь), а в 22:00 — наблюдение в телескопы за Луной и Юпитером (при хорошей погоде).

Будет работать детская площадка. Для юных любителей космоса в 18:00 откроется «Космошкола» с астроклубом «Телескоп» (для детей 11-15 лет), в 19:00 — «Космопродлёнка» с музеем истории Пермского университета (для детей 6-10 лет).

Частная филармония «Триумф», 12 апреля

В апреле залы киноцентра «Премьер» станут учебными аудиториями для школьников. Для учеников 1—11 классов медиапедагоги разработали программы «Моя Вселенная» (6+) и «Шаг в космическую эру» (6+). Пермская синематека запустила цикл интерактивных лекций по астрономии «Загадки Вселенной» (6+). Зрители увидят документальные фильмы о космосе и исследуют звёздное небо в виртуальном планетарии Stellarium прямо из кинозала.

Киноцентр «Премьер», в течение апреля

В Перми в очередной раз пройдёт Тотальный диктант-2017 (12+) — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Текст для диктанта написал один из самых значительных писателей современности Леонид Юзефович, диктовать будут актёры, телеведущие, общественные деятели и другие медиаперсоны.

Чтобы принять участие в акции, надо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта.

Разные площадки города, 8 апреля, 13:00 (С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте https://totaldict.ru)

Праздник «Чистый четверг на Сользаводе» (0+) состоится в Соликамске. В его основе — народная примета по изготовлению четверговой соли: взять по щепотке соли с трёх домов. Каждый гость Музея истории соли получит на входе мешочек, куда он должен собрать соль, сделав, тем самым, свой оберег. В ходе праздника гости познакомятся с пасхальными традициями и примут участие в мастер-классах. В 18:30 будут подведены итоги конкурса «Пасхальные традиции: Пасхальное яйцо» по созданию декоративно-прикладных работ.

Соликамск, Музей соли, 13 апреля

На сцене Органного концертного зала состоится вечер камерной музыки (6+). Участники вечера — молодые виртуозы, лауреаты многих престижных международных конкурсов скрипач Павел Милюков и пианист Филипп Копачевский. Оба музыканта — достойнейшие представители классической школы, чей талант успели оценить слушатели России, Европы и Америки. Лауреат Международного конкурса им. Чайковского Павел Милюков — выходец из Перми, выпускник музыкальной школы № 1.

Вечер камерной музыки

На концерте музыканты продемонстрируют мастерство сольного и ансамблевого музицирования. Прозвучит музыка французских импрессионистов — Мориса Равеля и Клода Дебюсси.

Органный концертный зал, 8 апреля, 18:00

Любителей истории и искусства Пермского края ждут на презентации новой книги профессора Георгия Чагина о храмах земли Чердынской.

Центральный выставочный зал, 14 апреля, 17:00

Лекторий о путешествиях приглашает пермяков на открытую лекцию журналиста Юлии Баталиной «Словакия — страна-парадокс» (6+). До 1993 года этой страны не существовало: она всегда была областью в составе какого-то другого государства — Великой Моравии, Священной Римской империи, Венгрии, Австро-Венгрии, Чехословакии... Тем не менее, словакам удалось сберечь национальный язык и уникальную культуру; Братислава — город с большими столичными амбициями. Юлия Баталина расскажет о поездке в эту страну в декабре, когда столицу украсили рождественские ярмарки.

«Словакия — страна-парадокс»

Музей пермских древностей, 13 апреля, 19:00

«Геометрия бесконечности»

Изобразительного искусства ждут на открытии выставки пейзажей Владимира Наседкина «Геометрия бесконечности» (0+). В экспозицию вошло более 50 живописных и графических работ художника, созданных за четверть века, а также «Венецианские строфы» Иосифа Бродского. Элегическая призрачность и плотность культурных слоёв Венеции, уловленные великим поэтом, стали темой и нервом художественного проекта Владимира Наседкина. 16 стихов и 16 гравюр сложились в книгу пронзительной откровенности и ясности художественного высказывания.

Галерея частных коллекций «Уникум», с 8 апреля

«Облачный календарь»

В Перми открылась научно-популярная выставка «Облачный календарь» (12+). Серия из двенадцати снимков создана учёными Пермского университета в коллаборации с художниками. «Облачный календарь» позволит зрителям по-новому взглянуть на процессы в атмосфере и механизмы формирования погоды. Пермяки увидят, как выглядят циклоны, штормы и тайфуны из космоса. «Облачный календарь» состоит из архивных снимков 2007—2014 годов. Все фото сделаны с метеоспутников «Terra» и «Aqua» и соответствуют двенадцати месяцам календарного года. Каждое фото сопровождает комментарий учёных из Центра космического мониторинга Пермского государственного национального исследовательского университета. В выставку также включены снимки погодных аномалий.

Киноцентр «Премьер, до 26 апреля

Ещё одна выставка расскажет о человеке и среде его обитания. В рамках проекта «Местные» (0+) художник Евгения Наймушина представит живописные работы, созданные за последние два года. Живопись её реалистична, колорит разнообразен.

По словам искусствоведов, объединяет работы Евгении лаконичность и простота. Простота, как отсутствие надуманного, проходящего и показного. Герои этих произведений составляют единое целое с местом, в котором они живут.

Пермская арт-резиденция, до 2 мая

«Их дороги расходятся» — именно под таким слоганом в российский прокат выходит новый фильм известной голливудской франшизы «Форсаж 8» (12+). Гавана, Берлин, Нью-Йорк… Для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете — по совместительству королева киберпреступности, — дороги друзей разойдутся.

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Шарлин Терон.

Во всех кинотеатрах города, с 13 апреля

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