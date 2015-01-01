По субботам — как на праздник Городскую набережную «насытят» масштабной культурной программой

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На заседании круглого стола по вопросам реконструкции следующего участка набережной от спуска с Соборной площади до порта Пермь помимо представления архитектурного проекта набережной также активно обсуждался вопрос культурной наполняемости уже отреставрированного участка. Предполагается, что набережная должна стать театром и концертным залом под открытым небом и одной из главных городских площадок для проведения праздников и гуляний.

Глава Перми Дмитрий Самойлов считает необходимым наполнить набережную спортивными, культурными и развлекательными мероприятиями. Городской департамент культуры и молодёжной политики разработал проект под названием «В субботу на набережной!».

Этот проект подразумевает еженедельное проведение развлекательных мероприятий для горожан, вход на которые будет свободным. Планируется, что субботние праздники на набережной будут проводиться всё лето. Развлекательная программа будет длиться с 13:00 до 18:00. За это время горожане смогут увидеть выступления артистов, музыкантов, театральные постановки. Кроме того, в это время будут работать клоуны, ходулисты, живые статуи, мимы.

«Мы планируем сделать набережную Камы брендом города. Хотим, чтобы уже сейчас горожане поверили в то, что набережная может стать одним из центров культурной жизни города, любимым местом, где приятно и нужно проводить время, — говорит начальник департамента по культуре и молодёжной политике Вячеслав Торчинский. — Сейчас активно подготавливается контент для событий в рамках проекта. Уверен: скомпилировав опыт проведения крупных мероприятий, который у нас есть, мы сможем удивить пермяков чем-то необычным».

Кроме того, набережную попытаются превратить в привлекательное место для спортсменов. В архитектурном проекте есть беговые дорожки, велодорожки, в зимний период будут оборудованы лыжные трассы и горки для катания. Интересный проект разрабатывается городским департаментом культуры совместно с министерством спорта Прикамья. По словам Вячеслава Торчинского, за основу проекта будет взята лестница, что ведёт от Соборной площади на набережную.