«Знание родного языка творит чудеса» Участие в Тотальном диктанте поможет спасти жизнь ребёнка

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В субботу, 8 апреля, Тотальный диктант пройдёт в Перми уже в пятый раз. В этом году участникам предлагается не только повысить свою грамотность, но и поддержать Кирилла Садкина.

Мальчику всего год, и ему требуется операция на сердце стоимостью 3 млн руб.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— В рамках акции «Всем сердцем» Кирилла уже поддержали тысячи людей. Так, мальчику помогла любовь пермяков к баскетболу, когда более 5 тыс. болельщиков посетили благотворительный матч «Пармы». В результате общими усилиями на лечение ребёнка уже собрано более 350 тыс. руб. Теперь приблизить его выздоровление могут и участники Тотального диктанта в Перми.

Все участники Тотального диктанта в Перми получат в этом году специальные закладки с рассказом о малыше с пороком сердца. На них также будет размещено предложение внести любое посильное пожертвование в поддержку Кирилла. Организаторы подчёркивают, что участие в совместной акции Тотального диктанта в Перми и фонда «Дедморозим» абсолютно добровольное.

«Мы будем рады, если таким образом любовь пермяков к русскому языку поможет в выздоровлении ребёнка. К тому же это дополнительная возможность для каждого мотивировать себя при подготовке к диктанту в изучении орфографии и пунктуации, чтобы доказать: грамотность, знание родного языка творит чудеса», — отмечает организатор Тотального диктанта в Перми Евгения Катаева.

Тотальный диктант состоится уже в эту субботу, 8 апреля, в 13:00. Поучаствовать в нём может любой желающий. Для того чтобы сделать это, необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru и выбрать наиболее удобное место.