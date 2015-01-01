В Березниках снесут бывшее здание уголовного суда

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В Березниках снесут бывшее здание суда уголовного судопроизводства, расположенное по адресу Преображенского, 17. Ветхое двухэтажное здание 1930-х годов постройки расположено в непосредственной близости от опасной зоны сильного проседания земной поверхности. Местный суд перестал его использовать около трёх лет назад. Аварийным здание было признано год назад.

Власти города провели аукцион, определили подрядчика на снос. Им стало пермское ООО «Экология. Комплексные коммуникации». Стартовая стоимость подряда на работы превышала 2,3 млн руб. В ходе аукциона цена была снижена до чуть более 1 млн руб.

Это второе крупное здание в Березниках, которое сносится с момента техногенной аварии в октябре 2006 года. В 2009 году было снесено расположенное через улицу от городского уголовного суда здание ДК калийщиков, взятое незадолго до этого на баланс администрации Березников.

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