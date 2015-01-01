Пермь готовится к Тотальному диктанту На площадках с обязательной регистрацией для участия в диктанте осталось всего 80 мест

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Пермь вновь присоединилась к ежегодной образовательной акции, в рамках которой каждый желающий может написать диктант и проверить свою грамотность. В этом году Тотальный диктант пройдёт 8 апреля.

Фото: Константин Долгановский

Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. В разные годы это были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, пермяк Алексей Иванов и многие другие известные современные авторы. В этом году текст для диктанта подготовит дважды лауреат премии «Большая книга» Леонид Юзефович. Он написал не один, а целых три текста по 250 слов каждый. Общее название для всех трёх эссе — «Город и река». «В эссе описаны три города и три реки, на которых они стоят. В первой части — мой родной город Пермь и река Кама, во второй — Улан-Удэ и Селенга, в третьей — Санкт-Петербург и Нева», — пояснил писатель. Автор, по сложившейся традиции, будет диктовать текст в Новосибирске, на «родине» «Тотального диктанта».

Одна из крупнейших городских площадок для написания Тотального диктанта в Перми расположится в аудиториях ПГНИУ. Для 350 гостей текст диктанта прочтут президент университета, профессор Владимир Маланин и главный дирижёр Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Валерий Платонов.

В Высшей школе экономики текст прочитает актёр Театра-Театра Алексей Лукашов, в библиотеке им. А. С. Пушкина — солист театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Эдуард Морозов и редактор радио Energy Никита Савиных.

В качестве специального подарка штаб Тотального диктанта в Перми предлагает не просто проверить свою грамотность, но и повысить культурный уровень. В этом году девять площадок для написания диктанта разместятся в самых культурных заведениях Перми. Например, в Пермском театре кукол текст зачитают художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий и учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, а в театре «Сцена-Молот» — главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель.

Как и в прошлом году, написать диктант можно в муниципальных библиотеках Перми. В большинстве библиотек диктовать текст Юзефовича будут филологи.

Всего в Перми будет 40 площадок, на которых можно написать диктант: НИУ ВШЭ, ПНИПУ, ПГГПУ, кафе «Дом культуры», Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова и многие другие.

Полный список площадок размещён на сайте https://totaldict.ru, а также в группе «ВКонтакте» https://vk.com/totaldictperm.

«Вчера мы вели подсчёты, без библиотек, уже порядка 700 человек, которые зарегистрировались. У нас несколько площадок с обязательной регистрацией, т.к на них ограниченное количество мест. На сегодняшний день на такие площадки осталось только 80 свободных мест — это Центральный выставочный зал, кафе «Дом культуры» и Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», — рассказали организаторы Тотального диктанта в Перми.

Напомним, Тотальный диктант — это ежегодная образовательная акция для всех желающих, призванная дать возможность каждому человеку проверить свои знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Акция проходит в более чем 700 городах по всеми миру, участие в ней добровольное и абсолютно бесплатное, независимое от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов или политических взглядов.

В Перми для подготовки к диктанту проходят бесплатные курсы по русскому языку. На них все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности.

Готовиться к «Тотальному диктанту» пермяки могут сразу на двух площадках — в библиотеке им. Горького и в финансово-экономическом колледже. Последние занятия пройдут в среду, 5 апреля, в 18:00.