Краевое правительство ускорило порядок предоставления межбюджетных трансфертов

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Соответствующее задание членам правительства дал и. о. главы региона Максим Решетников. По его поручению приняты изменения в постановление правительства — со следующего финансового года соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов будут заключаться не в середине года, как это было раньше, а до 1 января.

Напомним, 21 марта на Совете глав муниципальных районов и городских округов Пермского края глава Прикамья поручил членам правительства выстроить алгоритм предоставления муниципалитетам денежных средств, создать условия для их своевременного поступления и расходования на реализацию ключевых проектов.

«Мы создали все необходимые условия для эффективной работы муниципалитетов. Но и спрашивать будем за результат. Сейчас сетования глав территорий на то, что финансы поступили поздно и они не успели отремонтировать дорогу или садик — приниматься не будут», — подчеркнул глава региона.



Отметим, в 2017 году краевым властям предстоит направить в территории порядка 10,4 млрд руб., 7,5 млрд руб из них — средства региональной казны, а 2,9 млрд — федерального бюджета. Эти средства пойдут на решение первоочередных задач, которые сегодня стоят перед муниципальными образованиями.

Подписание соглашений с территориями завершится до конца апреля. При этом до середины месяца должны быть подписаны все соглашения на средства федерального бюджета, крайний срок их подписания 15 апреля 2017 года. Соглашения на средства краевого бюджета будут подписаны до конца текущего месяца.

Добавим, с 1 января 2017 года Пермский край перешел на новые правила взаимодействия регионального правительства и муниципалитетов в сфере межбюджетных трансфертов. С введением этих правил в обязательном порядке прописываются не только цели каждого трансферта, но и целевые показатели, а также конкретные сроки их достижения. Распределение всех межбюджетных трансфертов по территориям должно завершиться до 1 июня, до 1 июля муниципальные образования совместно с членами правительства должны согласовать все условия предоставления средств и заключить трансфертные соглашения.

В этом году изменения коснулись, в том числе, правил распределения субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий, ремонту местных городских и сельских автодорог, благоустройству мест массового отдыха, расселению аварийного жилья в территориях, улучшению жилищных условий ветеранов, молодых специалистов в сельской местности.

Источник — «Пермский региональный сервер»