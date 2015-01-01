Определены кандидаты в новый совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Единственным претендентом на должность гендиректора завода стал Александр Анохин

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Фото: Сергей Копышко

30 марта состоялось собрание совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». В мероприятии приняли участие шесть из девяти действующих членов совета. По всем вопросам повестки дня собравшиеся проголосовали единогласно.

В результате было принято решение включить 14 кандидатов в список для голосования в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

10 из выдвинутых кандидатов являются топ-менеджерами ГК «Ростех» и её головного предприятия АО «НПО «Сплав». Трое (Вагаршак Саргсян, Руслан Валитов и Юрий Медведюк), представляют ООО «Метатрон». Один из кандидатов — Андрей Подчуфаров, является заместителем гендиректора ГП ВО «Автоимпорт».

Был выдвинут также единственный кандидат на пост генерального директора. Им стал генеральный директор АО «Спецремонт», врио генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.

Выдвинутые кандидатуры будут утверждаться на внеочередном собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы», которое состоится 27 апреля.