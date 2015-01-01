В Перми пройдет Марафон коммерческой недвижимости

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5 апреля в 15.00 по адресу Сибирская, 53 стартует Марафон коммерческой недвижимости, организованный банком ВТБ24.

Компания PAN City Group в рамках Марафона представит свои объекты коммерческой недвижимости для приобретения в собственность или в аренду по сниженным ценам и уникальным условиям. Мероприятие пройдет в формате консультирования клиентов специалистами по коммерческой недвижимости, а также презентации новых объектов.

Гостям Марафона будут представлены:

• ТОП-100 лучших помещений бля бизнеса от различных застройщиков.

• Специальные условия на покупку коммерческой недвижимости.

• Кредиты на лучших условиях.



Для посетителей марафона это уникальная возможность в одном месте узнать от разных застройщиков актуальные предложениях на объекты коммерческой недвижимости: подобрать под свой бизнес площади под офисы или магазины, взять в аренду складские и производственных помещения. Вы ознакомитесь с последними новостями, тенденциями развития и ценами на рынке коммерческой недвижимости.

В режиме «одного окна» у вас появляется возможность познакомиться с различными объектами с целью выбора оптимально подходящего объекта недвижимости для своего бизнеса, а представители банка помогут подобрать для вас оптимальную кредитную программу и оформить заявку на кредит.

Дата мероприятия: 5 апреля 2017г. с 15.00 до 18.00 часов.

Место: Отделение Банка ВТБ24 по адресу: Сибирская, 53

По вопросам участия и дополнительная информация в клиентском сервисе банка ВТБ24 по тел.: (342) 254-56-25 (вн. 5832) или в отделе коммерческой недвижимости компании PAN City Group по адресу: ш. Космонавтов, 111, корпус 43 или по тел. (342) 257-00-12 .