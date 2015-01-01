Качество первичной медицинской помощи в Прикамье улучшится В регионе будут построены семь детских поликлиник

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Глава региона принял решение о необходимости повышать качество медицинской помощи амбулаторного звена.

Отметим, ещё год назад на уровне региона был инициирован вопрос строительства новых зданий для детских поликлиник. Всего их должно быть построено семь. Первой ласточкой стало строительство детской поликлиники в Соликамске.

В будущем новые детские поликлиники построены в Кировском (ул. Шишкина), Свердловском (ул. Лодыгина), Орджоникидзевском (ул. Социалистическая), Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми, а также в Кудымкаре.

Конкурс на выполнение проектных работ по привязке проектов к земельным участкам был объявлен в 2016 году.

Соликамский проект, рассчитанный на 200 посещений в смену, планируется использовать при проектировании детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми и в Кудымкаре.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:

— Глава региона лично познакомился с частью поликлиник и лечебно-профилактических учреждений. Первичная помощь — это то узкое место, с которого мы должны начать. Ощутить положительные сдвиги от этого должны и специалисты, и профессионалы, и клиенты. Внесённые в бюджет дополнения, которые поддержали депутаты, будут направлены на повышение качества оказания медицинской помощи.

Напомним, в Соликамске строительство детской поликлиники началось ещё в конце прошлого года. На сегодняшний день проведены земельные работы по раскопке котлована, смонтирован фундамент, выполняется монтаж каркаса и опорных стен, ведётся кирпичная кладка.

Застройщиком выступило ООО «Камастрой».

Поликлиника будет представлять собой здание разной этажности (от одного до четырёх этажей) общей площадью 2725,8 кв. м.

Её мощность составит 200 посещений в смену, дневной стационар будет рассчитан на пять коек. Услугами специалистов амбулаторного приёма смогут пользоваться не только жители Соликамска, но и соседних районов севера Прикамья.

Дело в том, что за последние три года их доля в общем количестве посещений действующей поликлиники составила 5-7%

Средства на строительство поликлиники были выделены из краевого бюджета. Общая сумма объекта составит 166,6 млн руб. Срок сдачи поликлиники в строй — 2018 год.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края

— Сейчас мы активно занимаемся разработкой технологии доступа к врачу, чтобы в первичном звене не формировались очереди к специалистам, и не возникало недовольство жителей. Именно этот функционал необходимо сегодня рассматривать, чтобы повысить качество медицинской помощи.

Дмитрий Жебелев, председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края

— Именно в поликлинике, на первых этапах, всё зависит от диагноза. Шанс на выздоровление от тяжких недугов, либо простых заболеваний зависит не только от квалификации врачей, но и доступности медицинской помощи.

«Новый компаньон»

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