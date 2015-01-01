Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 31 марта по 7 апреля

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Новая неделя подарит множество музыкальных событий. В Доме Смышляева состоится «Музыкальное приношение Дягилеву», в Большом зале филармонии выступит Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Евгения Попова, а в Органном зале — французский джазовый квартет Mister Swing. Пермский театр оперы и балета приглашает на сольный концерт суперзвезды — номинантки «Золотой маски» Надежды Павловой. Но главные события недели адресованы театралам: в Театре кукол состоится премьера «взрослого» спектакля «Говорит Ленинград», там же пройдёт XI фестиваль-конкурс театральных капустников «Солёные уши», посвящённый провинциальным анекдотам. В Перми будет показан благотворительный интерактивный спектакль «Путь героя», а «Коляда-Театр» и Центр современной драматургии представят 10 спектаклей для детей и взрослых. Для любителей изобразительного искусства открываются три весенние выставки.

В Перми состоится премьера моноспектакля «Говорит Ленинград» (18+) о судьбе жителей блокадного города. Все роли исполнит актриса Наталья Капитанова.

Действие спектакля разворачивается в современной радиостудии. Молодая ведущая Снежана Снегунина в передаче об истории страны цитирует произведения Ольги Берггольц — поэта, писателя и журналиста — жительницы блокадного Ленинграда. Внезапно эфир прорезает сигнал воздушной тревоги. Кажется, это досадная ошибка технического персонала, но нет: это звук открывшегося портала — через него героиня переносится в прошлое, о котором она только что говорила в студии. Ей предстоит пережить то, с чем она имела дело только на словах, и встретиться лицом к лицу с коллегой — Берггольц, которая в годы блокады поддерживала ленинградцев в радиоэфире.

«Говорит Ленинград»

В спектакле нет кукол как таковых, он сделан в эстетике визуального предметного театра. Наталья Капитанова, находясь на сцене в одиночку, выступает как драматическая актриса и использует окружающие предметы, которые в её руках превращаются во второстепенных персонажей и собеседников главной героини.

Пермский театр кукол, 31 марта, 19:00

В Перми пройдут экстремальные гастроли «Коляда-Театра» и Центра современной драматургии из Екатеринбурга: за три дня будут показаны 10 спектаклей для детей и взрослых!

Откроются гастроли 2 апреля на обеих сценах Театра-Театра показом сказок для самых маленьких зрителей по пьесе Светланы Баженовой «Иван Царевич и Серый Волк» («Сцена-Молот», 11:00, 6+) и по пьесе Николая Коляды «Кот в сапогах» (Большая сцена, 14:00, 0+). Вечером поклонников «Коляда-Театра» ожидает показ драмы по мотивам повести Льва Толстого в инсценировке Николая Коляды и Екатерины Бронниковой «Фальшивый купон» (Большая сцена, 18:00, 18+). Любителей камерных спектаклей 2 апреля ждут на представлении мелодрамы Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила» («Сцена-Молот», 18:00, 18+). Позже Центр современной драматургии представит комедию «Мне моё солнышко больше не светит» («Сцена-Молот», 21:00, 18+) по произведениям Алексея Забегина и Владимира Антипова.

В понедельник, 3 апреля, артисты «Коляда-Театра» сыграют спектакль «Дыроватый камень» (Большая сцена, 19:00, 18+), в котором на сцене блистает старшее поколение: Тамара Зимина, Сергей Федоров, Сергей Колесов, Светлана Колесова. Главное в этом спектакле — актёры, режиссёр спрятался. Параллельно будет идти спектакль по культовой повести Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» («Сцена-Молот», 19:00, 18+). Автор инсценировки — Светлана Баженова. Она же написала фарс «В душе хороший человек» («Сцена-Молот», 21:00, 18+), который будет показан позже в тот же день.

Третий день гастролей ЦСД и «Коляда-Театра» подарит пермякам два знаменитых спектакля: фантазию на темы одноимённой повести Николая Гоголя «Старосветская любовь» (Большая сцена, 19:00, 18+) и «песню о Родине» Константина Костенко «В этом городе жил и работал…» («Сцена-Молот», 19:00, 18+).

Театр-Театр, 2, 3, 4 апреля

В концерте Большого симфонического оркестра (6+) Пермского театра оперы и балета под управлением Валерия Платонова будет сопрано Надежда Павлова.

В программе:

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония №20 ре мажор; ария «Vorrei spiegarvi, oh Dio»; речитатив, ария и каватина «Ah, lo previdi...».

Дмитрий Шостакович. Камерная симфония до минор.

Александр Локшин. «Песенки Маргариты» для сопрано и Большого симфонического оркестра (на стихи из «Фауста» Гёте в переводе Б. Пастернака).

За час до концерта состоится лекция музыковеда Анны Фефеловой.

Пермский театр оперы и балета, 5 апреля, 19:00, лекция в 18:00

Благотворительный фонд «Берегиня» в рамках проекта «Музыка жизни» представит интерактивный спектакль «Путь героя» (0+). Средства, собранные с продажи билетов, пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Каждый зритель на входе получит набор супергероя, с помощью которого будет помогать главному герою победить антигероя на протяжении всего спектакля, а после сможет забрать набор домой как сувенир.

Авторы называют это «экшн-сказкой» — развивающийся сюжет захватит зрителей до самого конца спектакля. «Это спектакль для всех возрастов: развлекательный для детей и с глубокой философией для взрослых, — рассказал автор идеи Ринат Садинов. — Весь зал сможет помочь главным героям, и это тоже своеобразная метафора: ведь детям с тяжёлыми заболеваниями нужна поддержка, и мы хотим показать, что этого можно добиться общими усилиями».

Пермский академический Театр-Театр, 5 апреля, 19:00

XI фестиваль-конкурс театральных капустников «Солёные уши» посвящён 80-летию драматурга Александра Вампилова. Тема капустников — провинциальный анекдот. «Организуя этот фестиваль, мы хотим не только развлечь публику и объединить профессиональные театры края, но и обогатить этот сложный жанр, учась друг у друга природе сатиры и юмора. Мы желаем быть не только язвительными моралистами, ироничными насмешниками, но и поэтами комического, усиливающего двойственность, противоречивость большинства явлений нашей жизни», — рассказали организаторы фестиваля.

В конкурсе примут участие актёры, режиссёры, художники и музыканты 10 профессиональных театров Перми и Пермского края.

Пермский театр кукол, 3 апреля, конкурсные показы с 12:00, гала-концерт лауреатов — 19:00

В завершение программы «Неделя с Дягилевым» в Доме Смышляева в рамках проекта «Встречи у рояля» состоится концерт «Музыкальное приношение Дягилеву» (0+). Концертную программу исполнят солисты Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, лауреаты Международных конкурсов Наталья Кириллова (сопрано), Эдуард Морозов (баритон) и Екатерина Пресслер (партия фортепиано).

Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина, 1 апреля, 16:00

В Перми выступит Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Евгения Попова (6+) под управлением Светланы Суховой, который в 2016 году отметил 70-летие.

Русский народный хор им. Евгения Попова

В программе концерта — лучшие художественные номера из «золотого фонда» рязанского коллектива: проникновенная лирика, звонкие народные песни, задорные плясовые и виртуозные наигрыши.

Большой зал филармонии, 2 апреля, 19:00

На сцене Органного зала филармонии выступит джазовый квартет Mister Swing (6+): Ромен Ноэль (контрабас), Филипп Гуинье (гитара, банджо), Паскаль Инсар (тенор-саксофон) и один из лучших саксофонистов Франции Даниель Юк.

Джазовый квартет Mister Swing

Наряду с композициями французской современной джазовой музыки прозвучат хиты довоенной и послевоенной поры, 1930-50-х годов, такие как La Mer — визитная карточка французского певца и автора песен Шарля Трене, Nuages великого французского джазового гитариста Джанго Рейнхардта, Skinny Minnie Джона Хейли и одна из самых чувственных песен в истории музыки — Besame Mucho.

Органный концертный зал, 6 апреля, 19:00

Музей современного искусства PERMM открывает сразу две выставки.

«Низкая облачность» (0 +) пермских художников Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной — выставочная часть музейного исследовательского проекта о ситуации в региональном мире искусства.

В основу идеи выставки лёг метеорологический термин, который описывает пасмурную константу Перми и отсылает к прогнозам погоды. Движение зрителя по экспозиции уподоблено нисходящему движению в атмосферных слоях: начиная с «околоземных орбит», из ближнего космоса, через стратосферу и нижние слои атмосферы — вниз, к земле. Из символического и реального космоса, в котором сияет «бог» — абсолютная чистая идея, через низкую облачность — к пейзажам, в которых мерцает человек.

«Низкая облачность»

Вот как описывают художники замысел проекта: «Низкая облачность — состояние пространства, в котором теряются границы; мы можем угадывать целое, наблюдая отдельные фрагменты, иногда восстанавливаем знакомый образ по едва уловимым чертам. Облик места создают изображения некоторых хорошо известных объектов пермской деревянной скульптуры и пейзажи — фантомы с возникающими в них топографическими знаками, картографические фрагменты пространства, в котором мы находимся. Все это наслаивается и приобретает непривычную в обыденном сознании окраску и фактуру. Мы как бы вспоминаем и восстанавливаем в нашем сознании знакомые очертания, и они приобретают какие-то новые приметы».

Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» (12 +) — это ретроспектива видео- и фоторабот автора.

Дмитрий Булныгин, архитектор по образованию, в 1990-е одним из первых в России обратился к новым медиатехнологиям в искусстве. Художник вспоминает: «Когда я открыл для себя видео, я подумал, что это самое волшебное, чем можно заниматься».

Работы, отобранные для выставки, характеризуют и творческую эволюцию художника, и эволюцию цифровых технологий — от компьютерных игр к масштабным видео, адаптированным к общественным пространствам и выполненным в технологии мэппинга. Nothing is perfect — это и территория ностальгического воспоминания: мы улыбаемся прошлому, но живём уже среди других изображений и с другими визуальными кодами.

Музей современного искусства PERMM, 6 апреля — 9 мая

В галерее «Марис-арт» открывается выставочный проект Анатолия Френкеля «Неоновый апрель» (0 +).

Куратор сравнивает эту выставку с поэтическим высказыванием: свежесть мысли (апрель), «преодоление» действительности, фантазия, музыкальность, уникальность (неоновый), экзистенция, трансценденция… Взгляд «оттуда», где нет времени и пространства. Картины, повторные встречи с которыми открывают новые смыслы.

Галерея «Марис-арт», с 5 апреля до 28 мая

Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS (12+) стартует в Перми 4 апреля. Фильмом открытия станет самый кассовый фильм Франции за последние два года — романтическая экшн-комедия «Возьми меня штурмом» (12+). Позже состоятся российские премьеры модной комедии Фредерика Бегбедера «Идеаль» (18+) и остро приправленной комедии Одри Дана «Если бы я была мужчиной» (16+).

Также в рамках специальной ретроспективы будут показаны лучшие французские фильмы прошлого года — лауреаты премии «Сезар»: триллер Пола Верховена «Она» (18+), драма Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» (18+) и приключенческий фильм Сэфи Неббу «В лесах Сибири» (16+).

Все фильмы фестиваля будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кинотеатр «Синема-Парк», 4-9 апреля

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