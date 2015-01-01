Интернет-магазин выплатит пермяку более 200 тыс. руб.

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Пермский краевой суд рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу ООО «Интернет-магазин е96» на решение Свердловского районного суда Перми. Как следует из материалов дела, гражданин Р. приобрёл в интернет-магазине ЖК-телевизор за 156 тыс. 990 руб., однако позже обнаружил несоответствия представленной на сайте ответчика информации реальным возможностям выбранной модели телевизора.

Истец неоднократно обращался с претензиями по выявленным недостаткам к ответчику с требованием расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств, но его требования удовлетворены не были. Дело было рассмотрено в судебном порядке.

По ходатайству сторон суд назначил экспертизу, согласно которой были выявлены несоответствия характеристик и и модели телевизора характеристикам, заявленным на официальном сайте продавца.

Районный суд пришел к выводу о наличии в действиях продавца злоупотребления и потребовал признать договор купли-продажи расторгнутым, взыскать с ответчика неустойку (156 тыс. 990 руб.), компенсацию морального вреда (3 тыс. руб.), убытки (5 тыс. руб.), расходы на оплату юридических услуг по подготовке претензий (2 тыс. руб.) и штраф в пользу ответчика и Общественного учреждения Пермского края «Общество защиты прав потребителей Пермского края» (по 80 тыс. 495 руб. каждому).

Источник — Пермский краевой суд

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