Денис Мохов назначен начальником управления муниципального заказа администрации Перми

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении на должность начальника управления муниципального заказа администрации Перми Дениса Мохова. К своим обязанностям Денис Мохов приступит 3 апреля.

Ранее он возглавлял отдел по осуществлению закупок хозяйственного управления администрации города и работал в управлении организационно-методической работы администрации Перми.

«Новый компаньон»