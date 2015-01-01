Пермские праздники признаны лучшими на всероссийском конкурсе

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Три общегородских праздника — карнавальное шествие «Пермское яркое» и два праздника, приуроченных Дню Победы в Перми 2016 года, стали обладателями всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс», которую на днях вручили в Москве.

В 2017 году премия «Грани Театра масс» за достижения в области массовых форм театрального искусства присуждалась в одиннадцатый раз, а претендовали на получение премии более 100 масштабных российских проектов: из Астрахани, Владивостока, Ижевска, Краснодара, Якутска и других городов России. В церемонии награждения приняли участие известные актеры — народные артисты России, представители искусства и общественные и государственные деятели.

Пермь представила на суд компетентного жюри три проекта — театрализованный пролог праздника День Победы 2016 в Перми, концертную программу «Кружится старая пластинка», тоже приуроченную 9 мая, карнавальное шествие «Пермское яркое» состоявшееся в День города в Перми.

По итогам рассмотрения и защиты всех конкурсных проектов экспертное жюри присудило пермским праздникам победу в обеих номинациях, в которых они были заявлены.

Так, карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое» удостоено звания лауреата в номинации «Лучший праздник — День города», а также золотой статуэтки «Грани Масс».

Ряд праздничных мероприятий «Победа всегда за нами!» и «Кружится старая пластинка» отмечены дипломом I степени в номинации «Лучший патриотический праздник». Поскольку степень лауреата в этой номинации в этом году решили не присуждать, то фактически пермские проекты были признаны лучшими.

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