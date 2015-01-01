Реконструкция набережной от Соборной площади до Коммунального моста завершится в ноябре 2017 года

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Сегодня, 30 марта, на заседании круглого стола по вопросам реконструкции участка набережной реки Кама от спуска с Соборной площади до порта «Пермь» был представлен архитектурный проект, в котором подробно описаны все изменения и новшества, которые появятся в этой части набережной после её реконструкции.

Фото: Константин Долгановский

Реконструкция набережной в ближайшее время стала возможна благодаря включению этого объекта в федеральную программу «Комфортная городская среда», в рамках которой затраты на строительство разделены между федеральным краевым и муниципальным бюджетами.

Общая сумма средств, направленных на реконструкцию набережной в 2017 году, составит 160,7 млн руб. Доля софинансирования строительства из бюджета края — 52,7 млн руб., муниципалитет выделяет 53,2 млн. Оставшиеся 54,7 млн руб. — это средства федерального бюджета. На них планируется отремонтировать участок от спуска с Соборной площади до Коммунального моста — это объём финансирования работ, которые будут выполнены в 2017 году.

Променадная часть набережной концептуально продолжает ранее отреставрированный участок от Речного вокзала до спуска с Соборной площади. В связи с тем, что в районе спуска с площади пространство набережной расширяется, появилась возможность обустройства нескольких полян с романтичными названиями «Ппляна любви», «Поляна любителей заката» а также создания спортивных площадок, велосипедных и беговых дорожек.

Учитывая желание горожан подойти к реке настолько близко, насколько это возможно, в архитектурном плане нового участка набережной появились треугольные балконы — они позволят расширить пространство в сторону воды.

Аукцион на выполнение работ планируется разместить в апреле 2017 года, заказчиком работ выступит МКУ «Пермблагоустройство». Договор с подрядчиком будет заключён в июле, после чего начнутся работы по реконструкции набережной, которые завершатся в ноябре 2017 года. Отметим, что за этот период планируется реконструировать набережную до Коммунального моста.

Ожидаемый результат реконструкции набережной включает в себя променадную часть, её освещение, прокладку коммуникаций, реконструкцию пешеходного тоннеля и устройство малых архитектурных форм.