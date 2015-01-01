Представлен проект реконструкции набережной от «бывшей» до «будущей» галереи Новое «Яйцо Фаберже»

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На общественном обсуждении вопроса о переезде Пермской художественной галереи в новое здание главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин представил эскиз-проект реконструкции набережной и ул. Окулова. Эскиз разработан архитектурным бюро «Арина-проект», которым руководит известный пермский девелопер Андрей Титов. Впервые проект был представлен на прошедшей 22-23 марта «Ярмарке недвижимости».

Согласно проекту, реконструкции подлежит территория от Кафедрального собора, где сейчас расположена художественная галерея, до ДК «Телта», в котором предполагается разместить её в будущем.

По идее архитекторов, здание галереи будет выполнено в виде знаменитого «Яйца Фаберже». Напомним, эта выставка несколько лет назад стала одной из самых посещаемых за всю историю Пермской художественной галереи.

«Новый компаньон»