В Перми закрылся филиал Российского университета дружбы народов

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В Перми закрылся филиал Российского университета дружбы народов.

Приказ о ликвидации учебного заведения был подписан Минобранауки 21 марта 2017 года. Однако решение о закрытии филиалов вуза было принято учредителем ещё в январе 2016 года.

В частности, до 31 марта прошлого года была создана ликвидационная комиссия, а до 31 декабря филиал снят с учёта в налоговой, погашена задолженность и имущество передано на баланс РУДН.

Пермский филиал не принимал абитуриентов с 2013 года. С 2015 года по 2017 годы студенты по специальностям: «Юриспруденция» и «Прикладная информатика» были переведены в головной вуз.

Напомним, закрытие филиалов не только в Перми, но и в Белгороде, Якутске и Ессентуках произошло по собственной инициативе вуза после того, так как по результатам мониторинга учебные заведения были признаны неэффективными и нуждающимися в реорганизации.