О политическом устройстве России пермским студентам рассказал депутат Госдумы Александр Василенко

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Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 28 марта, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» в рамках региональной недели прочитал будущим управленцам лекцию о политическом устройстве современной России. Обучение проходило в рамках проекта «Гражданский университет» партии «Единая Россия»

По словам регионального координатора проекта «Гражданский университет» партии «Единая Россия», директора малой академии государственного управления Пермского края Михаила Мухина, главная цель проекта — создание многоуровневой общероссийской системы обучения и практической подготовки гражданских активистов, политически мотивированной молодёжи, представителей общественных объединений, членов и сторонников партии «Единая Россия».

«Проект создаёт возможность для подготовки будущих политиков, способствует повышению образовательного потенциала и информированности у населения и партийного актива. К участию в проекте привлекаются депутаты, представители научного сообщества, эксперты. Так, за последние полгода аналогичные лекции провели депутаты Государственной думы Игорь Шубин, Дмитрий Сазонов и Игорь Сапко», — рассказал Михаил Мухин.

Лекция состоялась 28 марта. Открыл её профессор, проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам Пермского государственного национального исследовательского университета, член Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края Дмитрий Красильников. Он отметил значимость проведения подобных мероприятий, дающих возможность прямого и полуофициального общения с государственными деятелями современной России.

Своё выступление перед слушателями Александр Василенко начал с того, что рассказал аудитории о себе. Он — кандидат философских наук и доктор политических наук, профессор, имеет звание полковника. На протяжении 23 лет служил в Вооружённых силах СССР. Завершив военную карьеру, перешёл на работу в компанию «ЛУКОЙЛ», где принял активное участие в создании службы по работе с общественностью.

В 2011 году Александр Василенко был избран депутатом Государственной думы РФ шестого созыва от Нижегородской области, а затем — седьмого созыва от Пермского края. Как отмечает парламентарий, его избрание от Прикамья было обосновано начавшейся модернизацией нефтеперерабатывающего завода, ведущего предприятия в регионе, и необходимостью контролирования этого процесса наравне с выполнением остальных депутатских обязанностей.

Депутат подробно рассказал слушателям о структуре и функциях российского парламента, затронув вопросы формирования не только Государственной думы, но и Совета Федерации.

Александр Василенко является членом комитета по экологии и охране окружающей среды. На примере этого комитета депутат рассказал о работе внутри думских структур, полномочиях и обязанностях председателей комитетов. Он отметил, что в новом составе половину комитетов возглавляют члены фракции «Единая Россия», а остальные — представители других парламентских партий. Депутат отметил плюсы и минусы такого баланса сил в парламенте, а также рассказал не только о фракции «Единой России», но и о работе других партий.

Екатерина Киряева, слушатель Малой академии государственного управления Пермского края:

— Это здорово, что проходят лекции с депутатами Государственной думы. Мы получаем возможность напрямую общаться с российскими законодателями, задать интересующие вопросы и получить прямые, чёткие ответы. Общение с людьми, которые напрямую влияют на судьбу региона и всей страны, ценно для будущих управленцев. Они дают советы, как на их взгляд правильнее выстроить свою карьеру, на что обратить внимание во время студенчества.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края