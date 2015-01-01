Прокуратура заинтересовалась фактом нахождения многоквартирного дома в охранной зоне нефтепровода

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На заседании круглого стола «Народного фронта «За Россию» в Пермском крае член инициативной группы по проблеме нефтепровода «Каменный Лог — Пермь» Любовь Турова сообщила, что многоквартирный дом в Перми по ул. Уссурийская, 19, в котором она проживает, находится на расстоянии 75 метров от участка нефтепровода, пролегающего в микрорайоне Кислотные дачи. По словам заявителя это не единственный жилой многоквартирный дом, расположенный так близко к нефтепроводу.

Напомним, собственники земельных участков и домов, расположенных на расстоянии менее 125 метров к магистральному нефтепроводу «Каменный Лог-Пермь», уже получили иски о сносе строений. Всего в охранную зону попали 3 тыс. дачных построек в Перми (Запруд, Архиерейка, СНТ «Ерепеты») и Адищево.

Какое решение будет принято в отношении многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе, пока не ясно.

Прокуратура заинтересовалась этим фактом.

В частности, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Виталий Дымолазов для более детального изучения вопроса запросил все необходимые документы.

Также накануне, 28 марта, региональный штаб ОНФ принял решение обратиться к врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову с просьбой о создании рабочей группы, которая могли бы оценить масштаб проблемы и предложить возможные варианты её решения.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться