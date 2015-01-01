Дома культуры в Нижнем Лыпе и Красном Яре закрыты на 60 суток

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Судебные приставы Большесосновского района приостановили деятельность домов культуры в сёлах Нижний Лып на ул. Нагорной, 6 и Красный Яр на ул. Мира, 34. Дело в том, что здания нуждаются в замене напольного покрытия. Сейчас там пол обит древесиной, что является нарушением требований пожарной безопасности.

Суд посчитал, что находиться в этих домах культуры небезопасно, и запретил использовать здания в течение 60 суток. Пока вход в здания открыт только для подрядчиков. Центральные входы опечатаны судебными приставами.