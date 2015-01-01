Однокомнатные квартиры в Перми подешевели за год на 10%

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Аналитики N1.RU выяснили, что однокомнатные квартиры в отдельных районах Перми подешевели за год почти на 10% и приблизились к стоимости средней иномарки. Так, «однушка» в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми стоит как одна Mazda 3, два Huyndai Solaris и три Lada Priora.

Самые дешёвые однокомнатные квартиры на вторичном рынке Перми продаются в Кировском и Орджоникидзевском районах, где на продажу выставлено больше всего «однушек» площадью до 30 кв. м. С февраля 2016 года эти квартиры подешевели в среднем на 10% и стоят сегодня 1 млн 200 тыс. руб. Это дешевле нового автомобиля Toyota RAV4 в базовой комплектации.

На сумму, равную стоимости такой квартиры, можно приобрести без доплаты один автомобиль Mazda 3 или Toyota Corolla, два Huyndai Solaris или три Lada Priora.

«Новый компаньон»