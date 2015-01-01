В «Уралкалии» стартовала Неделя развития и карьеры

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Неделя развития и карьеры — комплекс тематических мероприятий, включающий тренинги, практические советы специалистов, дистанционные курсы.

Для работников компании будут организованы тренинги «Нейробика — фитнес для ума», «Развитие креативности», «Искусство и сила позитивного мышления», «Бизнес-этикет», которые организуют специалисты дирекции по персоналу.

Семинар по нетворкингу проведёт приглашённый тренер. Завершится Неделя развития и карьеры интеллектуальным турниром «Ворошиловский стрелок».

Участникам турнира предстоит ответить на вопросы по истории, производству, корпоративной культуре и социальной политике «Уралкалия».

Руслан Ильясов, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:

— Кадровая политика «Уралкалия» направлена на предоставление своим сотрудникам разнообразных возможностей для профессионального совершенствования, личностного развития, карьерного роста. В компании открыт корпоративный университет, сотрудники повышают квалификацию в ведущих учебных центрах страны и региона, обучаются по специальным корпоративным программам. Неделя развития и карьеры позволит работникам, заинтересованным в собственном росте, получить новые знания и применять их в работе.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»