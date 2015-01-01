«Платон» подорожал до 1,91 рублей за километр

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24 марта было принято постановление РФ о размере платы, вносимой в систему «Платон» водителями большегрузов. Новый размер платы увеличился до 1,91 руб./км. Коэффициент повышения составил 0,51.

Напомним, ранее планировалось ввести коэффициент 0,82. Тогда бы размер платы увеличился до 3,06 руб. за километр пути.

Но на уровне правительства было решено повышать плату с водителей большегрузов постепенно.

Отметим, сегодня в «Платоне» зарегистрировано свыше 800 тыс. большегрузов, имеющих максимальную разрешённую массу свыше 12 тонн. За год работы сумма сборов в дорожный фонд страны составила 23 млрд руб.

9 млрд руб. из них планирует получить Пермский край на строительство Восточного обхода Перми на трассе Пермь — Березники со строительством моста через реку Чусовую. Общий объём финансирования этого проекта оценивается в 13 млрд руб. Строительство должно завершиться к 2021 году.

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