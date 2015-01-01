Семья погибшего военнослужащего из Прикамья получит из резервного фонда 1,5 млн рублей

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Глава Прикамья Максим Решетников распорядился оказать материальную помощь семье погибшего военнослужащего Росгвардии И.З. Кучукбаева.

Военнослужащий Росгвардии из Пермского края Ильдус Кучукбаев погиб в Чеченской Республике при исполнении служебных обязанностей. У Ильдуса Зиннатовича остались жена и несовершеннолетняя дочь.

По распоряжению главы региона Максим Решетникова семье погибшего военнослужащего из резервного фонда правительства Пермского края выделена материальная помощь в размере 1,5 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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