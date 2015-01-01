Проект Yuri's Night снова пройдёт в Перми

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Международный проект Yuri's Night, приуроченный Дню космонавтики, состоится в Перми в середине апреля. В рамках проекта пройдут научно-популярные лекции, показ документальных видео о космосе и концерт, большинство мероприятий проведут в частной филармонии «Триумф».

Посетители Yuri's Night смогут узнать о последних открытиях в области астрофизики и происхождении комет, а также посетить вечеринку в стиле инди-поп. Кроме того, после наступления темноты организаторы устроят наблюдения в телескопы Луны и Юпитера со спутниками. Главным событием Yuri's Night в Перми станет научно-популярная лекция известного российского астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина.

События проекта рассчитаны не только для взрослых, но и для детей. Так, дети до 10 лет смогут посетить познавательную «космопродлёнку», где вместе со специалистами музея истории Пермского университета будут мастерить игрушечные телескопы и разглядывать созвездия.

Напомним, проект Yuri's Night — это международная некоммерческая инициатива празднования Дня космонавтики. В этот день в десятках стран мира проводятся научно-популярные лекции, концерты, кинопоказы в память о первом полёте человека в космос. Цель проекта — популяризация науки.

В этом году к проекту присоединилось около 30 стран и 90 городов. Пермь принимает проектYuri's Night во второй раз.

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