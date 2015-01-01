Пермский край занял 61 место в рейтинге шаурмы

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Пермский край занял в рейтинге шаурмы 61 место с индексом (1,58), что означает, что жители Прикамья могут позволить себе приблизительно полторы шаурмы в день, тогда как жители Ямало-Ненецкого автономного округа покупают по 10 порций шаурмы ежедневно.

Наименьший спрос на шаурму составители рейтинга зафиксировали в Севастополе и Республике Крым.



Всего в необычный рейтинг попали 86 регионов России. За основу был взят аналогичный индекс бигмака, который регулярно высчитывается в США. Оба исследования направлены на определение покупательской способности населения.

В частности, индекс шаурмы высчитывается по следующей формуле: из усреднённых доходов вычитаются расходы на шаурму, а затем делятся на цену шаурмы в регионе и количество дней в месяце.