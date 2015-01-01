Экс-директора «Агрорусь» будут судить за хищение более 39 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Агрорусь», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

Дело начато по результатам проверки, проведённой прокуратурой в марте 2016 года.

Следствием установлено, что обвиняемый с 2012 по 2014 годы без согласия общего собрания учредителей общества незаконно продал по фиктивным договорам и заниженным ценам аффилированным лицам 12 объектов недвижимого имущества: производственные площадки, базы, крытые помещения, хранилища и 500 голов крупного рогатого скота, чем причинил ущерб предприятию на сумму более 24 млн руб.

А также заключил кредитный договор с ПАО «АК БАРС» Банк на сумму более 15 млн руб. для приобретения сельскохозяйственного оборудования. В качестве залога он передал банку основные средства предприятия — объекты недвижимого имущества и через аффилированных лиц вывел денежные средства со счетов предприятия, причинив банку ущерб на сумму более 15 млн руб., что привело к банкротству сельхозпредприятия.

Уголовное дело направлено в Карагайский районный суд.

«Новый компаньон»